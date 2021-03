Un gigante de Europa ya se bajó de la pelea por Messi: creen que se queda en Barcelona

Las últimas elecciones en Barcelona y la llegada de Joan Laporta se transformaron en la máxima esperanza de los aficionados culé para que Lionel Messi no se vaya.

Sin embargo, hay clubes que quieren contar con los servicios del argentino y saben que su gran oportunidad estará en el próximo mercado de pases.

Uno de los clubes que se ilusionó en el último verano europeo con incorporar a Leo fue el Inter, que hoy es uno de los principales animadores de la Serie A italiana.

Lionel Messi vs. Inter (2019)

Javier Zanetti, vicepresidente de esa institución, se refirió a la posible llegada de su compatriota y descartó cualquier tipo de operación para incorporarlo: "¿Leo un día en el Inter? No podemos decir que sí porque es jugador del Barcelona hay que respetar su carrera y su club. Y por respeto al nuestro, no me gusta hablar de estas cosas. Creo, sin embargo, que Messi seguirá ahí en el Barcelona", sentenció.

De todas formas, los principales candidatos a llevarse a la Pulga siguen siendo PSG y Manchester City. La historia será larga...

Lee También