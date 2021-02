Lo tiene harto: Mourinho explicó la ausencia de Bale

El paso de Gareth Bale por el Tottenham no está siendo el esperado. Luego de ilusionar a toda la afición de los Spurs con su regreso, el galés ha jugado poco y estuvo muy por debajo de su nivel.

En los últimos meses, el ex-Real Madrid no supo ganarse la confianza de Mourinho y todo apunta a que terminará regresando al Merengue sin pena ni gloria.

En la durísima eliminación de la FA Cup tras caer 5 a 4 frente a Everton, Bale no fue ni al banco ni acompañó al equipo en el estadio. Mou, ya acostumbrado a que le pregunten por su presencia, explicó los motivos de su ausencia en la convocatoria.

Everton 5️⃣ - 4️⃣ Tottenham Hotspur



⚽️ 3’ Sánchez

⚽️ 36’ Calvert-Lewin

⚽️ 38’ Richarlison

⚽️ 43’ Sigurdsson (P)

⚽️ 45+3’ Lamela

⚽️ 57’ Sánchez

⚽️ 68’ Richarlison

⚽️ 83’ Kane

⚽️ 97’ Bernard



Wow. pic.twitter.com/4vE45L0pS9 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 10, 2021

"El lunes no se entrenó y el martes sí entrenó con el equipo, pero se me informó que prefirió quedarse en Londres, que su deseo era trabajar con los fisios unos días para fortalecer la zona donde había tenido molestias", aseguró el entrenador que nuevamente no pudo contar con los servicios de la estrella mundial.

Si bien el motivo no fue futbolístico, al entrenador portugués no le gusta nada el hecho de no contar con Gareth Bale, y más aún si no rinde como pretende dentro de la cancha.

