Jugó con Lautaro Martínez y no duda: "Si fuese Barcelona, lo ficharía"

Keita Baldé es sin dudas una de las máximas promesas que guarda el fútbol africano. Aún con 25 años, el hispano-senegalés pinta que tiene mucho más para dar y que no ha alcanzado su techo todavía. Era una de las joyas de La Masía, pero un torneo que fue a disputar a Catar le pasó factura: le hizo una broma a un compañero, le puso hielos en la cama, y las autoridades lo tomaron de la peor manera. Inmediatamente lo cedieron al U. E. Cornellà, equipo de la Segunda División B de España, y hasta vendieron parte de su pase. Nunca más volvió.

Ahora el centrodelantero está en el Mónaco, donde estaba firmando una buena temporada en la Ligue 1 de Francia. Antes había estado en el Inter de Milan, donde compartió un año con Lautaro Martínez. Justamente, ahora su excompañero está en la mira del Barcelona y es la máxima obsesión del club azulgrana para fichar en el próximo mercado de pases, que será en julio del 2020.

En el Nerazzurri, el delantero llegó a préstamo con opción de compra, que finalmente no hizo uso el club italiano. Allí jugó 29 partidos y marcó cuatro goles mientras que Lautaro, que era su primera temporada en Europa, disputó 38 encuentros y anotó once goles. Ambos eran la alternativa de Mauro Icardi, quien en el segundo semestre del año había perdido el puesto por problemas contractuales con la dirigencia.

Por su identificación con el club culé, a Keita le preguntaron por el Toro y le dio el visto buena para dar un nuevo salto en su carrera profesional: "Me gusta mucho Lautaro. Jugó conmigo el año pasado y ya me fijé mucho en él. Es rápido y le veo bien. Veo complicado que el Inter le deje salir, pero si fuera el Barça intentaría fichar a Lautaro. Será complicado porque están montando el equipo para ir para arriba y sacarle el título a la Juventus", aseguró en una entrevista con As.

Quién dice que tal vez hasta se puedan reencontrar algún día los dos en el Barcelona. Keita no desestimó un posible a su primer club, aunque avisó su principal condición para ello: "Sí me gustaría volver a España, es uno de mis deseos. Pude jugar en la cantera del Barça y es una de las ligas que me falta por disfrutar. ¿Al Barça? Buena pregunta, eh. Si Piqué es el presidente, volvería. ¿ Al Madrid? Depende de las circunstancias. No te diría que no ahora mismo. Te estaría mintiendo. Yo me lo pensaría y a lo mejor luego te digo que no, pero de primeras no te diría que no. Puede ser".

