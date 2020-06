Klopp sobre la Premier: "Quedan 27 puntos e intentaremos llevárnoslos todos"

Diego Simeone al mando del Atlético de Madrid: . ⚽ 452 partidos dirigidos.. ✔ 276 ganados. ❌ 77 perdidos. �� 65.09% de efectividad. �� siete títulos conseguidos. �� 5 veces elegido mejor entrenador de La Liga y una vez elegido como mejor entrenador del mundo. . ¡Grande, Cholo! ��

