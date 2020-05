Klopp sobre volver a entrenar: "Fue como el primer día de escuela"

Mientras la Bundesliga ya hizo oficial su vuelta jugando partidos a puertas cerradas durante todo el fin de semana, el resto de las principales ligas del mundo buscan seguir esos pasos.

En Inglaterra tomaron la decisión de volver a los entrenamientos con un protocolo muy estricto para prevenir contagios entre jugadores, haciendo sesiones de a pequeños grupos.

De esta forma, se especula con que de a poco se vaya avanzando de fase hasta poder conglomerar a todo el plantel de manera normal y retomar así el torneo local.

Sobre este proceso, fue Jürgen Klopp quien habló mostrando toda su felicidad por ver cómo de a poco las cosas avanzan de buena manera.

"Fue como el primer día de escuela. Para mí, eso fue hace 46 años, pero debe sentirse similar. Me levanté más temprano de lo usual y me volví a poner el uniforme, esta vez para ir a entrenar", expresó el DT del Liverpool.

Quien dirige al indiscutible puntero de la Premier League agregó: "Por supuesto que no podés descansar cuando estás preocupado por la situación en el mundo, no de la misma manera que lo haces en unas vacaciones apropiadas. Pero no creo que tengamos un corte largo entre el final de esta temporada y el comienzo de la próxima".

