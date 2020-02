Se viene un nuevo fin de semana muy atractivo en cuanto a futbol se refiere. Más allá de que el torneo Clausura 2020 de la Liga MX comienza a tomar forma, también en el extranjero hay actividad.

Nueve mexicanos fueron convocados por sus técnicos para los partidos de sus equipos. A continuación, toda la información que necesitas para seguir a tus futbolistas favoritos.

Viernes 21 de febrero

13:45 horas: Serie A - Fecha 25 / Brescia vs Nápoli (Hirving Lozano)

14:00 horas: La Liga - Fecha 25 / Betis (Andrés Guardado) vs Mallorca

Sábado 22 de febrero

06:00 horas: La Liga - Fecha 25 / Celta de Viga (Néstor Araujo) vs Leganés (DT: Javier Aguirre)

13:00 horas: Jupiler League - Fecha 27 / Oostende vs Zulte Waragem (Omar Govea)

�� Os 20 celestes que loitarán pola vitoria no #CeltaLeganés. A por todas, EQUIPO ➕ AFECCIÓN! #XuntosSomosMáisFortes — RC Celta (@RCCelta) February 21, 2020

Domingo 23 de febrero

07:30 horas: Eredivisie - Fecha 24 / Vitesse vs PVS (Erick Gutiérrez)

08:00 horas: Premier League - Fecha 27 / Wolves (Raúl Jiménez) vs Norwich City

09:45 horas: Eredivisie - Fecha 24 / Heracles vs Ajax (Edson Álvarez)

14:00 horas: La Liga - Fecha 25 / Atlético Madrid (Héctor Herrera) vs Villarreal

14:30 horas: Primeira Liga - Fecha 22 / Porto (Tecatito) vs Portimonense

Lee También