La durísima carta de Neymar en Instagram tras su última lesión: "No sé cuánto tiempo podré aguantar"

Ayer Neymar salió rengeando por la Copa de Francia en el triunfo del Paris Saint-Germain contra Caen.

Hoy se confirmó que tiene una lesión que le demandará alrededor de cuatro semanas de recuperación, es decir, no podrá estar en la ida contra Barcelona por los octavos de final de la Champions League y prácticamente también se perdería la vuelta.

Después de anunciarse la noticia, Neymar subió una foto suya retorciéndose del dolor ayer por la Copa de Francia y escribió una fuerte carta.

"La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque gambeteo y acabo golpeado constantemente", empezó.

Además, agregó: "No sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo de juego. Me entristece mucho. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista 'realmente hay que golpearlo', 'se cae, se cae', 'llora', 'niño', 'mimado' y etc...", escribió.

Por último, sentenció: "Sinceramente, me entristece y no se cuánto tiempo puedo aguantar, solo quiero ser feliz jugando al fútbol, nada más".

