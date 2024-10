El propio Gianni Infantino confirmó en el Estadio Chase que el Inter Miami jugará el Mundial de Clubes de los Estados Unidos 2025, el cual se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio. El conjunto de Gerardo Martino se quedó con la plaza que resguardaba la MLS por ser el que más puntos cosechó en la temporada regular. Además, será el que dé el puntapié en el Hard Rock Stadium ante un rival a confirmar mediante el sorteo que se realizará en diciembre.

Como era de esperarse, las críticas no tardaron en llegar desde los sectores que hace meses le lanzan dardos a la renovada competencia global por cuestiones como lo ajetreado del calendario. No obstante, la entidad, en el caso de la clasificación del conjunto que encabeza Lionel Messi, no hizo más que respetar el criterio que vino aplicando en las ediciones anteriores del Mundial de Clubes.

Es decir, entre 2005 y 2023, que se disputó de manera anual, contó con los campeones de las principales competencias de clubes de cada continente y con el equipo del país anfitrión que más puntos cosechó durante ese año. Por ejemplo, en la edición 2023 que ganó el Manchester City en Arabia Saudita, el representante del organizador fue el Al Ittihad (en ese entonces dirigido por Marcelo Gallardo) que había sumado 72 puntos en la temporada 2022/2023, 5 más que el Al Nassr.

Otros casos: en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes 2021 participó Al Jazira, el competidor con más unidades en la Liga Árabe del Golfo de la UEA; en Qatar 2020 y 2019 accedieron el Al Duhail, el que cosechó más puntos en 2020 en la Liga de Fútbol de Qatar, y Al Sadd, que hizo lo propio en 2019. Y en 2018, que se jugó nuevamente en Emiratos Árabes, el representante fue el Al Ain, con quien se repitió el mismo criterio de los antes mencionados y que, incluso, llegó a jugar la Final contra el Real Madrid.

Los 31 de 32 equipos clasificados al Mundial de Clubes 2025.

Inter Miami, cabeza de serie del Mundial de Clubes 2025

En el Mundial de selecciones, el país anfitrión es cabeza de serie del Grupo A. Así también será con el Inter Miami, que actuará como representante de la Major League Soccer de los Estados Unidos por lo anteriormente explicado. Por eso, también será uno de los dos encargados de dar el puntapié inicial al Mundial de Clubes el 15 de junio en el Hard Rock Stadium.

Además, lo que es seguro es que le tocará, por lo menos, un equipo europeo. Los únicos que están exentos de caer en la zona del equipo de Lionel Messi son los clasificados que fueron campeones de la Champions Legue, que también serán cabeza de serie. Por lo que tranquilamente podrían caer competidores como: Inter de Milán, Juventus, Borussia Dortmund, Benfica, Porto, Atlético de Madrid, PSG, RB Salzburgo.

Boca y River, también podrían caer al grupo del Inter Miami

Lionel Messi podría tener en su grupo a los dos equipos argentinos clasificados al Mundial de Clubes. El sorteo que se desarrollará en diciembre tranquilamente podría sumar a la zona del conjunto de la Florida al Xeneize o al Millonario. Incluso, cualquiera de los dos podría ser el rival en el encuentro inaugural de la competencia.