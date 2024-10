El Barcelona se floreó ante el Sevilla al derrotarlo de manera contundente por 5 a 1 en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic. De esa manera aseguró sostenerse en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga con 27 unidades y se mantiene a 3 de distancia de su principal escolta y próximo rival Real Madrid (que a su vez, en su compromiso del fin de semana, venció 2 a 1 al Real Celta de Vigo).

Pero además del gran triunfo, Hansi Flick sumó dos buenas noticias al contar con Gavi y Fermín López, dos de las piezas que venían sin jugar por diferentes lesiones (Gavi no juagaba desde el año pasado por una rotura de ligamentos). No obstante, uno de los que integraba el grupo de lesionados que ya podían volver y que estaba para jugar unos minutos ante el conjunto de Nervión, dio un paso atrás.

Se trata de Frenkie de Jong, mediocampista que ya había aparecido ante Young Boys y Deportivo Alavés, que no pudo asomar vs. Sevilla por nuevos dolores musculares. “El plan era que Frenkie fuera titular, pero el viernes sintió algunas molestias. Hoy se sentía mejor, pero no estaba listo para ser titular. Era una opción desde el banquillo”, dijo Hansi Flick en rueda de prensa post 5 a 1.

De esta forma, el neerlandés se plantea como una de las dudas del FC Barcelona para los dos compromisos que tiene en esta semana. Primero Bayern Munich el miércoles 23 de octubre en Montjuic por la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League y segundo Real Madrid el sábado 26 en el Santiago Bernabéu por la fecha 11 de LaLiga.

Frenkie de Jong se lesionó el pasado 21 de abril y recién pudo reaparecer a principios de octubre.

Dani Olmo, otro que está para regresar en Barcelona

Dani Olmo, a mediados de septiembre, padeció una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, razón por la que necesitó parar durante 5 semanas. Su reaparición fue ante Sevilla, partido en el que integró el banco de suplentes. Si durante la semana se entrena a la par del resto, podría sumar minutos ante Bayern Munich y/o Real Madrid.

Robert Lewandowski, más goles que Vinícius y Kylian Mbappé juntos

De cara al Clásico de España, la estadística de los delanteros es un tema que se habla en la previa del juego que tendrá lugar el sábado 26 de octubre desde las 21:00 horas CET en el Estadio Santiago Bernabéu. Es que Robert Lewandowski registra más goles que Vinícius Júnior y Kylian Mbappé juntos.

En LaLiga, el delantero polaco ya suma 12 gritos, mientras que el francés registra 6 y el brasileño 5. Además, contando otras competencias en la temporada como la Champions League y la Supercopa de Europa que jugó el Merengue, Lewandowski acumula 14 y entre Vini Jr. y Mbappé 13.