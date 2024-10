Pep Guardiola y Manchester City respiran tras una victoria ante Wolverhampton donde los skyblues sufrieron hasta el último minuto para conseguir el resultado. Los goles de Josko Gvardiol y John Stones sirvieron para vencer en una jornada clave de la Premier League. Se pone el foco ahora mismo sobre Erling Haaland y unos registros que hacen hasta que el noruego extrañe a Julián Álvarez.

Son tiempos donde Manchester City convive con la baja de Kevin De Bruyne por lesión y de un reemplazo del belga en la posición de media punta. Un ítem que deja registros de peso y las dos caras que Haaland ha tenido en su tiempo por el Etihad. Con KDB o un jugador similar Erling suma 4 partidos y 9 goles. Sin De Bruyne en Premier, 4 partidos y apenas 1 gol. ¿Dónde entra Julián Álvarez en esta ecuación?

No son nuevas las lesiones del belga. Recordemos que durante 5 meses de la pasada campaña De Bruyne tuvo que ausentarse por problemas físicos de un equipo donde en buena parte del inicio de la campaña fue Julián Álvarez quien tomó su lugar. En ese espacio tiempo Haaland metió más de 15 goles, pero sobre todo se le vio más cómodo en un sistema donde pudiese aprovechar la presencia de una media punta natural detrás de sus hombros. Le cuesta al noruego solo y ya no se tiene a La Araña. De momento figuras como Bernard Silva o Phil Foden no terminar de domar dicha posición en esta temporada.

“Es muy difícil cuando el equipo contrario tiene a sus once jugadores en el área. Es algo que viene pasando en los últimos años, hay equipos que deciden jugar así contra nosotros, pero fuimos pacientes. El Wolverhampton hizo buenas transiciones, son rápidos arriba y físicos en el medio, son fuertes. Pero fuimos pacientes. Seguimos siendo nosotros mismos, y eso es muy bonito”, comentaba el propio Guardiola sobre el nivel de equipo en un inicio de campeonato donde las bajas de tanto De Bruyne como Rodri han llevado al City al límite en cuanto rotaciones y cambios de sistema se refiere.

Hasta Haaland extraña la presencia de Julián Álvarez en un Manchester City que lucha por el liderato: IMAGO

La prensa apunta a Haaland. Los famosos slogans de un jugador que no aparece en las grandes noches vuelven a decir presente. Si bien es el máximo anotador de lo que vamos de Premier con hasta 10 goles, el ruido general alrededor de su nivel en partidos donde se reclama la aparición de un crack que cambie la ecuación vuelven a la vida. Guardiola le defendió en rueda de prensa y afirmó que no puede llevar solo el peso ofensivo de su equipo: “Excepto Erling, no tenemos jugadores que hagan muchos goles. Pero nuestra forma de estar, la forma en que jugamos, todos estuvieron brillantes”.

Los números de Julián Álvarez

Suplente, titular, por los costados, de media punta…Julián Álvarez jugó de todo en un Manchester City donde ahora se extraña su polivalencia como goles en una campaña llena de ruido en el Etihad. Durante su estadía en la Premier League, La Araña firmó 36 goles y 18 asistencias en un total de 103 batallas al frente del equipo de Pep. Hasta Haaland le extraña en estas fechas.

Próximos partidos de Manchester City

A un punto de Liverpool se encuentran los hombres de Pep en esta Premier. Sus 20 unidades de 24 ya miran al futuro. Surgen encuentros como Sparta Praga como local en la Champions, recibir a Southampton, viajar a Tottenham por la Carabao Cup o visitar al Bournemouth por la Premier League. No olvidemos que Arsenal cayó justamente ante los cherries horas atrás.