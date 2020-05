La confesión de un árbitro: "Solo quería que Cristiano fallara el penal"

A Howard Webb tal vez no lo recuerdes de nombre, pero si eras fanático de las mañanas de Premier League que tanta nostalgia nos dan, seguramente lo tengas de cara. El árbitro inglés dirigió desde 2003 hasta 2014, cuando se retiró tras estar en la Copa del Mundo. Además, dirigió la final de España-Holanda en Sudáfrica 2010, mismo año en que había ya estado en la final de la Champions League entre Inter y Bayern Múnich.

Ante The Athletic, Webb confesó el día que no quería que nada menos que Cristiano Ronaldo convierta un penal. Sí, porque sentía algo mal en su decisión. Fue nada menos que en la recta final de la definición del título entre Manchester United y Liverpool en la temporada 2008/09, la última Premier League en ganar el portugués y una de las que estuvieron más cerca de consagrarse los Reds.

Precisamente, fue en Old Trafford: los de Sir Alex Ferguson perdían 2-0 ante Tottenham en un duelo clave para ganar el campeonato. Los Diablos Rojos no podían siquiera descontarle a los Spurs hasta Michael Carrick se fue mano a mano y Gomes le gana lícitamente el duelo individual. El arquero siempre tocó el balón y hasta este mismo toma la trayectoria que le da el golpe del jugador del Tottenham. Eso, justamente, no vio en el momento Webb.

"Vi a Carrick alcanzar primero el balón y luego al portero tocarle. Fue un penalti fácil de pitar. Esperaba las protestas habituales que solemos ver por parte de los futbolistas, pero lo que no esperaba era la mirada de asombro de Gomes. En unos segundos me di cuenta de que me había equivocado. Mantuve la decisión. No sabía en qué me había equivocado, pero sabía que algo no iba bien. Solo quería que Ronaldo fallara el penalti", confesó.

¿Cómo terminó la historia? Manchester United descontó y se le vino la noche al Tottenham: ¡5-2 terminaron remontando! Finalmente, los Diablos Rojos ganaron otra Premier League de manera de Ferguson y Cristiano Ronaldo. Un error, que hasta el día de hoy, no se lo perdona Howard Webb, de los mejores árbitros que tuvo el fútbol europeo en las últimas temporadas.

