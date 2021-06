Lo reveló uno de los mejores defensores del siglo: "Messi me destrozó mentalmente"

Alessandro Nesta es considerado como uno de los mejores defensores centrales del siglo. Dueño de una categoría pocas veces vista y de una personalidad fenomenal, el italiano brilló defendiendo las camisetas de Lazio y Milan, además de representar a su seleccionado en tres ediciones de la Copa del Mundo y tres ediciones de la Eurocopa.

Sin embargo, Nesta, que fue campeón en Alemania 2006 y que concluyó su destacada carrera como futbolista profesional en Montreal Impact de Canadá y Chennaiyin F.C. de Indria, sufrió en demasía con un tal Lionel Messi. Fundamentalmente en el marco de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2011/2012, cuando no pudo pararlo.

"Me ha destrozado, lo que me deprimía. Era que en diez minutos ya había hecho diez carreras y yo, con 37 años, comenzaba a sufrir. A la décima carrera le di una patada y caí al sueño ya sin fuerzas. No podía más. Abrí los ojos y él estaba de pie, dándome la mano para levantarme. Allí me destrozó mentalmente, me desintegró", comenzó exteriorizando Nesta.

Alessandro Nesta en Milan. (Foto: Getty)

"¿Entienden? Yo estaba en el suelo, pasaron dos segundos, abro los ojos y veo su cara con la mano lista para que me levante", profundizó, en declaraciones brindadas a 'Calciatori Brutti', el exdefensor que supo integrar el listado de los 100 mejores jugadores del mundo, además de otros innumerables reconocimientos durante su carrera.

Cabe destacar que el hecho narrado por Nesta tuvo lugar el 28 de marzo de 2012, por la ida de los mencionados cuartos de final de la Champions League. Aquella jornada, sin embargo, el compromiso culminó empatado sin goles. Pero más tarde, en el Camp Nou, Barcelona se impuso por 3-1 y se quedó con la clasificación.

