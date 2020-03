La sinceridad de Ter Stegen: "No tengo ni idea de fútbol"

Marc-André Ter Stegen es uno de los mejores porteros del mundo, pero hay otra característica que lo hace diferente a la gran mayoría y es que él mismo confiesa saber poco y nada de fútbol.

"La gente se ríe cuando les digo que no tengo ni idea de fútbol. No veo mucho fútbol, salvo cuando hay partidos buenos o cuando me interesa alguno en particular porque tengo alguna relación o algún amigo", expresó el arquero alemán del Barcelona en una entrevista concedida al diario El País.

��️TER STEGEN: "No sé cómo se llaman algunos jugadores, pero después, cuando me ponen el vídeo, me doy cuenta de que sé perfectamente quién es". (vía 'El País) pic.twitter.com/8frjNPuYsK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 29, 2020

Reveló, además, que en más de una ocasión le ha pasado no saber el nombre de sus rivales: "En La Liga, por ejemplo, me pasa con los nombres. No sé cómo se llaman. Pero después, cuando me ponen el vídeo, me doy cuenta de que sé perfectamente quién es", aseguró.

Y para demostrar que lo suyo no pasa por el desinterés, aclaró: "Recuerdo mejor cómo se mueven en el campo, cómo chutan o se desmarcan que el nombre del jugador. Es un poco raro, me pasa cuando analizamos a los contrarios".

Sobre la cuarentena y la difícil situación que atraviesa España a causa del coronavirus, Ter Stegen reconoció que si bien extraña salir al campo a competir, entiende poerfectamente que el fútbol no es ahora una prioridad, así como que los jugadores no están a salvo del contagio.

