Lo confirmó el PSG: Keylor Navas es baja para las semifinales de Champions

Reviertiendo la historia y logrando una clasificación más que agónica a las semifinales de la Champions League, París Saint-Germain le dio vuelta el partido al Atalanta, se impuso por 2 a 1 y consiguió el pasaje a la siguiente instancia del tan codiciado torneo internacional.

Aunque la victoria ameriaba un festejo prolongado, lo cierto es que la preocupación rápidamente se posicionó sobre el estado físico de Keylor Navas, una de sus figuras: el arquero de Costa Rica, a poco de culminar el cruce ante la institución de la Serie A, tuvo que abandonar el campo de juego y debió ser reemplazado.

Este domingo, a falta de unas pocas jornadas para el cruce ante el Leipzig, una de las sensaciones de la competencia en cuestión, el elenco de la Ligue 1 oficializó que el ex portero del Real Madrid finalmente no estará presente para el duelo del martes dado que no logró recuperarse de su lesión.

Nuestro portero @NavasKeylor no se recuperó de su lesión en el muslo derecho y no jugará la semifinal de la @LigadeCampeones ��



¡Pronta recuperación, Keylor! ���� https://t.co/jjlv3Cll9T — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 16, 2020

Mediante una pequeña publicación llevada a cabo a través de sus redes sociales, el PSG, adjuntando el parte médico de varios elementos del primer equipo, escribió: "Nuestro portero Keylor Navas no se recuperó de su lesión en el muslo derecho y no jugará la semifinal de la Champions League".

El comunicado, entrando más en detalle con respecto al estado físico del guardameta, informó: "Keylor Navas continúa su cuidado y rehabilitación luego de su lesión en el muslo derecho. Se espera su regreso paulatino al campo el jueves. No está disponible para la semifinal del martes".

