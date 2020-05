Lo único que resta para que Arturo Vidal se convierta en jugador del Inter

El interés del Barcelona por Lautaro Martínez está moviendo realmente todas las bases del club azulgrana, pero también del Inter, que ha aceptado negociar a su centrodelantero estrella, pero con una vara muy alta. Desde un primer momento, el club azulgrana aceptó la posibilidad de desprenderse jugadores a cambio del argentino.

Hoy por hoy, aunque oficialmente después no se ha parte concreta del traspaso, Barcelona está a punto de cerrar una transferencia con Inter. Y no, no es la del jugador de la Selección Argentina. Se trata de Arturo Vidal, uno de los futbolistas que más le gusta a Antonio Conte para la temporada 2020/21, que todavía lógicamente no tiene fecha de inicio por esta pandemia del COVID-19.

Justamente, el mediocampista chileno estaría muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del Nerazzurri. Según informó en las últimas horas el diario La Cuarta, lo único que resta acordar entre el Inter y Vidal, quienes ya están hablando directamente con el permiso del Barcelona, es cuánto ganaría en su nuevo contrato con el club italiano. El bicampeón de América con la Selección Chilena no tiene pretensiones bajas.

Vidal exigiría ser uno de los mejores pagos del plantel de Conte y quiere un contrato a la altura del que tenía en Bayern Múnich, cuando llegó después de Juventus y antes de arribar a Barcelona. En la Bundesliga ganaba casi trece millones de euros por temporada. Hoy por hoy, el mejor pago es Romelu Lukaku, quien firmó en el mercado de pases de mitad del 2019 tras llegar del Manchester United: firmó por doce millones anuales.

El diario además agrega que los contactos entre jugadores y entrenador se han dado en reiteradas oportunidades. Con 32 años, el mediocampista piensa que irse a Inter podría mantener el contrato que tiene y, principalmente, ser titular indiscutido, un papel que hoy no ha logrado tener con Ernesto Valverde ni tampoco en el poco tiempo que dirigió Quique Setién.

