Los cinco cracks a los que Ronaldo le hubiera dado el Balón de Oro

Ronaldo Nazário es uno de los grandes jugadores que tuvo la historia del fútbol. Vistió las pieles de grandes equipos como Barcelona, Real Madrid, Inter de Milán, Milan y la Selección de Brasil. Ganó importantes títulos con dichos clubes, y también con la Verdeamarela, y como si fuera poco recibió dos veces el Balón de Oro (en 1997 y 2002) como mejor futbolista del planeta.

En un imperdible mano a mano con Alessandro Del Piero, a través de una transmisión por Instagram, el Fenómeno mencionó a los grandes cracks a los que él le hubiera otorgado el Balón de Oro.

Ronaldo, un multicampeón.

“Diría que hay cuatro jugadores que no ganaron el Balón de Oro, pero que deberían haber ganado: Alessandro Del Piero, Paolo Maldini, Francesco Totti y Raúl Gonzáles. También agregaría a Roberto Carlos, que ocupó el segundo lugar dos veces detrás de mí”, sostuvo el brasileño.

Incluso, el crack brasileño le hizo una curiosa confesión al italiano Del Piero: “Recuerdo cuando me enteré que te había comprado el Inter. Me asusté porque no me podía sacar de la cabeza tu golazo contra Compostela. Por eso decidí entrenar mucho más, en velocidad, en fuerza, para poder estar a tu altura. Cuando tú anotabas y yo no, me ponía de mal genio. Fui mucho mejor jugador gracias a ti”.

