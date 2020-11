Luis Enrique, enamorado de su última apuesta: "Es alto, guapo, lo tiene todo"

Con la salida de Gerard Piqué, Luis Enrique debió buscar un nuevo central para la Selección de España y parece que lo ha encontrado.

Pau Torres ya se ha tornado un convocado usual en el conjunto nacional y está teniendo cada vez más participaciones con La Roja.

�� Luis Enrique lo tiene claro: "De Pau Torres me gusta todo, su sentido táctico, es alto, guapo..." pic.twitter.com/rHrBkuJUTo — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 13, 2020

En su última conferencia de prensa, Luis Enrique, fiel a su personalidad y a su hora de declarar, nos hizo reír a todos al hablar del zaguero.

"Todos pueden mejorar en todo pero él ha demostrado que puede jugar en la selección al máximo nivel y lo está haciendo espectacular; por la posición que ocupa me gusta que sea zurdo pero no es determinante, si hubiera un diestro mejor jugaríamos con dos diestros, eso no me condiciona", comenzó.

Sin embargo, lo mejor fue lo siguiente: "De Pau me gusta todo, su personalidad y su capacidad de adquirir riesgos y filtrar pases, su sentido táctico, su forma de presionar y marcar a los rivales, es alto y guapo, lo tiene todo, me gusta".

Viendo las fotos de Pau Torres, no negamos ni afirmamos que estamos completamente de acuerdo con Luis Enrique.

