Re picante: Luis Suárez contó qué hará si le marca un gol a Barcelona

En una entrevista espectacular de Luis Suárez con 90 Minutos, en ESPN, el delantero de Atlético Madrid dejó muchísimos títulos. Habló de todo, de lo que fue su salida de Barcelona, de Lionel Messi y del Cholo Simeone. No dejó un título, dejó muchísimos. Y hubo muchos, picantes.

Sobre su salida del elenco Culé contó que, por ahí, tuvo que ver para sacarle un amigo a La Pulga: "Capaz que les molestaba que uno se llevara bien con Leo, que tenga una gran relación, influí en el juego, que con Leo nos buscábamos siempre por el bien del equipo, pero no por un bien personal".

Además, aseguró: "Y querían, por ahí, que Leo juegue más con otros compañeros y eso puede tener que ver, pero no le encuentro un motivo por el cual nos quieran separar. Cuando llegué a Barcelona me decían cuidado con Leo, no se lleva bien con ningún delantero y ahora que se lleva bien con uno, lo quieren parar".

Cuando el Pollo Vignolo le preguntó qué hará si le convierte un gol al Barça, no dudó y picanteó todo: "No le grito el gol ni loco. Gritar no lo gritaría, pero señalar a alguna parte, por ahí sí".

Sin dudas, una entrevista buenísima donde Lucho, siempre con su estilo de buen tipo, dejó títulos para todos lados y se mostró más que natural.

¡Crack!

