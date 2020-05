Malas noticias: Renan Lodi dio positivo de COVID-19 en Atlético Madrid

Ayer, en las últimas horas de España, el entrenador mexicano Javier Aguirre confirmó, sin querer, cuando volvería LaLiga: se reanudaría el 20 de junio. La declaración se dio en el medio del regreso a los entrenamientos, de manera individual, por parte de los jugadores y también el cuerpo técnico durante esta semana. No obstante, las últimas noticias no son nada buenas para este viernes.

En las últimas horas, Globoesporte anunció la primicia que Renan Lodi, exjugador de Athletico Paranaense y actual futbolista del Atlético Madrid, había dado positivo en la prueba del pasado miércoles en el PCR que había sido sometido en las instalaciones del club capitalino junto a todos sus compañeros. Finalmente, la noticia la confirmaron desde España medios como Marca y Mundo Deportivo.

Aunque todavía no es oficial por parte del Colchonero, lo que sí está confirmado es del caso de COVID-19 positivo que dio el lateral. No obstante, la situación es mucho más compleja según detallan desde España, ya que los resultados no solo han arrojado que Lodi ha sido el único en contacto con el virus en las últimas semanas antes de volver a las instalaciones del Atlético Madrid.

En total, diez jugadores del Atlético Madrid habrían estado en contacto con el COVID-19. No obstante, los exámenes médicos arrojaron que desarrollaron los anticuerpos necesarios para combatir el virus y dieron negativo tanto en el PCR como en las pruebas serológicas. Sí, todos menos de Lodi: él fue el único en el que todavía tiene rastros del coronavirus y lógicamente se le ha implementado el protocolo.

����Renan Lodi, positivo en #Covid_19 según el medio brasileño Globoesporte. pic.twitter.com/XEWWnw1u9m — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2020

En estos momentos, el brasileño está en su casa haciendo aislamiento. Particularmente, desde España detallan que tiene muy pocos síntomas y que la buena noticia es la tasa de IGM (Inmunoglobulina M: el primer anticuerpo que el cuerpo genera para combatir un virus), que ha sido muy alta. Por eso, los médicos estiman que se encuentra en la fase final del proceso.

¿Cómo regresará a los entrenamientos?

Lógicamente, no lo hará como todos sus compañeros, que empezarán a entrenarse formalmente este sábado de manera individual. Ahora debe estar aislado en su casa y bajo observación. En unos días se la hará un nuevo test: si es positivo, sigue todo igual; si es negativo deberán pasar otro PCR que volviese a dar negativo y en 72 horas ya estaría habilitado para practicar.

