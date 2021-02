Icardi subió una selfie, pero asustó a todos y debió salir a explicarla

Mañana en la tarde francesa, Paris Saint-Germain visitará al Dijon por una nueva jornada de la Ligue 1, donde necesita ganar para recuperar el primer puesto de la tabla de posiciones.

Sin embargo, en la convocatoria que presentó Mauricio Pochettino, una ausencia llamó la atención: la de Mauro Icardi.

El centrodelantero argentino no será de la partida de este sábado y desde el club anunciaron que se trata de una gastroenteritis. No obstante, el propio jugador asustó a todos.

Este viernes, Icardi posteó en sus historias una selfie recostado sobre una cámara con una máscara de oxígeno. Algo que asustó a sus fanáticos.

Sin embargo, rápidamente el delantero tuvo que salir a aclarar que está perfecto de salud y que se trata de una cama hiperbárica.

"Para todos los que me preguntaron, es una cámara hiperbárica que tengo en casa y se usa para prevenir lesiones y ayudar a recuperar más rápido después de los partidos, entrenamientos, etc. En la cual se respira oxígeno puro a una presión tres veces más que la atmosférica. PD: mañana no estaré en el partido por una simple gastroenteritis familiar", explicó.

