Mourinho destruyó al United luego de la goleada con Tottenham

Comenzando la historia de forma negativa con el gol tempranero de Bruno Fernandes, Tottenham ofreció una de las respuestas más destacadas e importantes de la historia moderna de la Premier League: sacando adelante un partido más que complicado, los Spurs terminaron goleando por 6 a 1 a su rival de turno.

Generándose una gran polémica en relación a la decisión arbitral de expulsar a Anthony Martial antes de la media hora de encuentro, José Mourinho se encargó de arremeter contra Los Diablos Rojos una vez el partido se dio por finalizado.

Haciendo mención a la tempranera roja directa para el francés, el director técnico portugués disparó contra el Manchester United -su ex club- y lanzó: "No lo vi, tal vez lo vea más tarde. Si hay alguien que no puede llorar por las decisiones del VAR es el Manchester United. Lo único que sé es que jugamos muy bien".

Continuando con sus dichos y exteriorizando su felicidad por la victoria lograda, el ex entrenador de Real Madrid sumó: "El Manchester United es un equipo que no pierde muchos partidos y no todos los días pierde por seis goles. Es una victoria histórica, pero al final son tres puntos importantes".

Destacando el trabajo llevado a cabo durante el último tiempo para preparar al plantel profesional del Tottenham, Mourinho cerró: "Nos preparamos muy bien táctica y psicológicamente. Tan preparado que un penal en el primer minuto, que dejó al equipo en desventaja, no nos afectó".

Lee También