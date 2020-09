Müller revela el mensaje que le dieron a Sané apenas llegó al Bayern Múnich

Habiendo arribado hace unos pocos meses luego de transitar sus últimos años de carrera en las filas del Manchester City, Leroy Sané se convirtió en uno de los fichajes más destacados del Bayern Múnich en vistas al inicio de la temporada 2020/2021, la cual inició de gran manera para Los Bávaros.

Demostrando los motivos por los que se coronó como campeón de la liga local y la Champions League en la pasada campaña, el titán de la Bundesliga se estrenó con una gran y contundente goleada. Siendo castigado y sufriendo durante gran parte del partido, Schalke 04 poco pudo hacer para evitar el 8 a 0 final a manos del Bayern.

Firmando un debut más que estelar con los colores de su nuevo club, Sané jugó 72 minutos e incluso se dio el gusto de marcar un tanto en la goleada en cuestión. Ya culminado el compromiso, Thomas Müller, una de las principales figuras del equipo comandado por Hans-Dieter Flick, habló brevemente sobre la llegada de su nuevo compañero.

+ Los números de Sané en su debut con el Bayern:

En diálogo con DAZN, el artillero, haciendo referencia al arribo de Sané, manifestó: "Queríamos darle la bienvenida como equipo, pero también le desafiamos. Le dejamos claro que debía mostrar su nivelo desde el principio si quería unirse a un grupo tan dedicado. Tiene que exigir sus acciones y no esperarlas. La forma en que pudimos involucrar a los muchachos arriba fue relamente genial”.

Trasladándose al resultado final con el que el Bayern Múnich se estrenó en la primera jornada de la Bundesliga, el atacante continuó: "No me esperaba este resultado. Creía que el rival será un poco diferente. Queríamos demostrar que no estamos de vacaciones".

