Qué canal transmite Atalanta vs. Napoli por la Coppa Italia

Fuori la voce, ritorno in vista! ��️�� Let's raise our voice, return match in sight!

⠀

������ #CoppaItalia - Semifinale - Ritorno

�� @sscnapoli

�� #GewissStadium

⌚️ 10.02.2021 - 20.45 CET

�� #AtalantaNapoli#GoAtalantaGo ⚫️�� #ForzaAtalanta pic.twitter.com/r4cT1tKLrW