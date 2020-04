Ni Barcelona ni Real Madrid: Havertz, de las grandes joyas del mercado, ya tendría dueño

Según las estadísticas, Diego Godín es el defensor de La Liga que en la década encabeza las estadísticas de: . �� Despejes: 1554. �� Vallas invictas: 132. ⚔ Intercepciones por partido: 2.6. . ⚽ Todo ello, en 277 partidos jugados desde 2010 en la liga española. . ���� Impresionante lo del zaguero uruguayo, que merece mucho más reconocimiento del que tiene ��. . (Fuente: OPTA).

