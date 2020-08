Ni lo pienses, Bayern: Messi ya se entrenó sin vendaje y hay calma en Barcelona

�� Máximo goleador no europeo. �� Máximo goleador en fase de grupos. �� Máximo goleador en octavos de final. �� Máximo goleador en un partido eliminatorio. �� Mayor cantidad de hat-tricks. �� Jugador no europeo con más partidos jugados. �� Jugador con más temporadas consecutivas marcando gol. �� Único jugador con cinco o más goles en 12 temporadas consecutivas. �� Único jugador como máximo goleador en cuatro temporadas consecutivas. �� Jugador con menos partidos para llegar a 100 goles. . Lionel Messi en Champions League. Qué placer verlo en esta competición ������.

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Aug 8, 2020 at 10:41am PDT