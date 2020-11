Agenda de hoy, sábado 7 de noviembre: Premier League, LaLiga, Bundesliga, Liga MX, Liga Argentina y más

Se viene un sábado repleto de fútbol y aquí te contamos todos los partidos que se llevarán a cabo en las ligas de Argentina, España, Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, México y Colombia.

Entre lo más destacado, tendremos duelos apasionantes por la Liga Profesional de Argentina, donde San Lorenzo recibirá a Estudiantes, y River hará lo propio ante Rosario Central. En cuanto a la Bundesliga, se disputará el imperdible Clásico entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich.

Además, jugarán grandes equipos europeos como Barcelona, Atlético de Madrid, Everton, Manchester United, Chelsea y PSG, entre otros.

Por último, y como si fuera poco, habrá cruces imperdibles por el Guard1anes 2020 de la Liga MX, como por ejemplo el de Chivas vs. Monterrey y Pumas vs. Cruz Azul.

Liga Profesional de Argentina

Banfield vs. Godoy Cruz | Jornada 2 - Fase de Grupos

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

San Lorenzo vs. Estudiantes | Jornada 2 - Fase de Grupos

18:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:30 VEN, BOL

16:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

+Qué canal transmite San Lorenzo vs. Estudiantes

River Plate vs. Rosario Central | Jornada 2 - Fase de Grupos

21:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:15 VEN, BOL

19:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

+Qué canal transmite River vs. Rosario Central

LaLiga de España

Huesca vs. Eibar | Jornada 9

14:00 ESP

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Barcelona vs. Real Betis | Jornada 9

16:15 ESP

12:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:15 VEN, BOL

10:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:15 CDMX

+Qué canal transmite Barcelona vs. Real Betis

Sevilla vs. Osasuna | Jornada 9

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Atlético de Madrid vs. Cádiz | Jornada 9

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League de Inglaterra

Everton vs. Manchester United | Jornada 8

13:30 ESP

09:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:30 VEN, BOL

07:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:30 CDMX

+Qué canal transmite Everton vs. Manchester United

Crystal Palace vs. Leeds United | Jornada 8

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Chelsea vs. Sheffield United | Jornada 8

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

West Ham vs. Fulham | Jornada 8

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Serie A de Italia

Cagliari vs. Sampdoria | Jornada 7

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Benevento vs. Spezia | Jornada 7

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Parma vs. Fiorentina | Jornada 7

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga de Alemania

Augsburgo vs. Hertha Berlin | Jornada 7

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Union Berlin vs. Arminia Bielefeld | Jornada 7

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Mainz vs. Schalke 04 | Jornada 7

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Leipzig vs. Friburgo | Jornada 7

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Stuttgart vs. Frankfurt | Jornada 7

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich | Jornada 7

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

+Qué canal transmite Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Liga 1 de Francia

Bordeaux vs. Montpellier | Jornada 10

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

PSG vs. Stade Rennes | Jornada 10

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite PSG vs. Rennes

Liga MX de México

Chivas Guadalajara vs. Monterrey | Jornada 17

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:00 CDMX

+Qué canal transmite Chivas vs. Monterrey

Pachuca vs. Necaxa | Jornada 17

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:00 CDMX

Tigres UANL vs. Atlas | Jornada 17

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

Cruz Azul vs. Pumas UNAM | Jornada 17

00:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

23:00 VEN, BOL

22:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:00 CDMX

+Qué canal transmite Cruz Azul vs. Pumas UNAM

Liga BetPlay de Colombia

Patriotas vs. Deportivo Pereira | Jornada 18

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Bucaramanga vs. Jaguares de Córdoba | Jornada 18

18:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:30 VEN, BOL

16:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:30 CDMX

Deportes Tolima vs. Boyacá Chicó | Jornada 18

20:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:30 VEN, BOL

18:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:30 CDMX

América de Cali vs. Millonarios | Jornada 18

22:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:30 VEN, BOL

20:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:30 CDMX

