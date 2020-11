Pedri, duro contra Real Madrid: "Le doy las gracias por no ficharme"

Pedri es, sin lugar a duas, una de las máximas promesas del mundo del fútbol. Con apenas 17 años, este talento se ha ganado un lugar en la consideración de Ronald Koeman, director técnico del primer equipo de Barcelona.

Además, este volante ofensivo cuenta con experiencia en otro equipo importante como Las Palmas, donde pudo desplegar toda su magia y despertar la admiración de propios y extraños. Incluso, hasta estuvo cerca de jugar en Real Madrid.

En ese contexto, Pedri, que cumplirá los 18 años el próximo 25 de noviembre, no anduvo con vueltas y descargó toda su artillería contra la formación Merengue. Lo hzo en declaraciones brindadas a 'Cadena SER', agradeciéndole por no haberlo fichado.

"A Real Madrid le doy las gracias por no ficharme, ahora estoy donde quería estar", comenzó disparando, sin ningún pelo en la lengua, el futbolista que ya disputó 10 partidos oficiales con Barcelona, en los cuales aportó dos goles.

"Estuve una semana probando en el Madrid. Me dijeron que no tenía el nivel. Me llevaron a un despacho y me lo dijeron", profundizó Pedri, evidenciando un claro malestar por aquel episodio que tuvo lugar en el club de la capital española.

Por último, Pedri se deshizo en elogios hacia el máximo ídolo de toda la historia de Barcelona: "No te acostumbras a ver las jugadas de Messi. Todas te sorprenden. Poder aprender de ellos es un lujo. Ver las cosas que hace Messi, hace lo que quiere y cuando quiere".

Lee También