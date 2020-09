Pjanić saca a la luz las palabras que Cristiano le dijo después de fichar por Barcelona

Concretando un sueño que tenía pendiente desde hace varios mercados de pases, Barcelona concretó y oficializó la llegada de Miralem Pjanić en la presente ventana de transferencias. En pleno proceso de reestructuración de las filas de su plantilla profesional, el elenco de la Liga Española dio en la tecla y llegó a un acuerdo con la Juventus para la transferencia del atacante en cuestión.

Instalado en su nuevo hogar desde hace varias jornadas, el futbolista sigue trabajando bajo las órdenes de Ronald Koeman pra ponerse a la par de las exigencias impuestas por parte del neerlandés. El oriundo de Bosnia y Herzegovina, a raíz de su calidad, está llamado a ser uno de los elementos más destacados del ciclo de Koeman al mando del primer equipo Culé.

En diálogo con Mundo Deportivo, Pjanić habló sobre su llegada al Barcelona y también se tomó el atrevimiento de destacar a los cracks con los que pudo compartir equipo a lo largo de su carrera como futbolista profesional. "La mentalidad es lo importante y la que tienen ellos es única. Juegan muchos años a un nivel top y para eso tienes que estar concentrado en tu trabajo, tienes que amar el fútbol. Siempre quieren mejorar en todas las competiciones, son un ejemplo para todos", explicó.

Exteriorizando algunas de las palabras que cruzó con Cristiano Ronaldo al momento en el que se oficializó su llegada al conjunto Blaugrana, Miralem manifestó: "Cuando todo se hizo me dijo que estaba muy feliz por mí, que yo sería feliz aquí porque el juego en España es muy bueno y fuerte. Le sabía mal que me fuera de la Juventus, pero me dijo que cree que yo me divertiré mucho en un gran equipo como el Barcelona".

Sacándose el sombrero ante la actitud dispuesta por parte del ex hombre del Real Madrid, el flamante refuerzo Culé completó: "Cristiano ha sido muy profesional en la Juventus, es un jugador que ha demostrado muchas cosas y que ha sido muy importante en el vestuario dando ejemplo a todos".

Lee También