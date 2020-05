Polémica en Juventus: un jugador se niega a volver por la rebaja salarial

La Juventus, como todos los equipos de la Serie A, regresó a los entrenamientos y todos sus jugadores, como también los integrantes del cuerpo técnico y médico, pasaron los exámenes obligatorios de COVID-19. No obstante, uno de los puntos más resaltados había sido la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien había pasado gran parte de la cuarentena obligatoria en su Portugal natal y ahora está cumpliendo con el necesario aislamiento.

Sin embargo, no había sido el único jugador que había faltado a las prácticas: Adrien Rabiot había sido otro. Un futbolista que dio que hablar hace semanas por sus idas y vueltas con la directiva del Paris Saint-Germain y ahora parece que tiene nuevos problemas. Desde Italia reportan que no se presentó a los entrenamientos, pero no porque debe cumplir con la cuarentena, sino por malestares con los dirigentes.

La Stampa, medio de Italia, reportó la ausencia y su razón en el caso del mediocampista francés. Subrayaron que no quiere volver. ¿Por qué? Está descontento con la rebaja salarial que impusó la Vecchia Signora, como tantos otros clubes alrededor de todo el mundo, debido a la crisis que está generando la pandemia del COVID-19. Precisamente, los futbolistas acordaron bajarse los sueldos por tres meses.

Y sí, ahora Rabiot, aunque parece que está solo por ahora, reclama que debe regresar a las actividades casi como en la máxima normalidad y por ende debe cobrar lo que le corresponde por contrato y no vale ningúna acuerdo que hayan hecho semanas atrás. Veronique, su madre, es quien lleva los asuntos según el medio italiano y que habría influido en la opinión de Rabiot, quien todavía no regresó a los entrenamientos.

¿Cómo reaccionó la directiva? Y sí, como se puede esperar: desde el club estarían "irritados por su falta de profesionalidad" y hasta aseguran que quieren que de explicaciones cuando vuelva a las prácticas. Mientras los días pasan y el mercado de pases se acercan, desde Juventus no ven con malos ojos en desprenderse de él, que había llegado a coste cero tras finalizar su contrato con PSG a mediados del 2019.

Lee También