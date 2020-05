Por el COVID-19, la sede de la final de la Champions League podría cambiarse

En mayo del 2018, la UEFA oficializó que El Estadio Olímpico Atatürk era el elegido para albegar la final de la Champions League 2019/20. A tres meses del partido en cuestión se suspendieron las competiciones internacionales (y la mayoría de las locales) en Europa debido a la pandemia del COVID-19 y ahora dos años después, el Olímpico Atatürk de Estambul podría perder la designación que se había ganado.

Según informó la Cadena Copa, UEFA analiza seriamente mudar la final de la Champions 2019/20, de la que todavía restan definirse partidos de la vuelta de los octavos de final como Barcelona vs. Napoli, Manchester City vs. Real Madrid, Bayern Múnich vs. Chelsea y Olympique de Lyon vs. Juventus. Lógicamente, la razón es por el COVID-19, que está lejos de desaparecer en el Viejo Continente. Por ejemplo, en Italia, se han registrado nuevos picos de contagios.

Principalmente, la problemática llega por parte del Estadio Olímpico Atatürk, que pertenece al Gobierno de Turquía. El hecho de no haber venta de entradas, ya que será a puertas cerradas la final, es un hecho que atenta seriamente contra la financiación del estadio. Sin ese ingreso, el recinto no podría recuperar la inversión y así no podría afrontar los gastos de adecuación del estadio y gastos adicionales. Cabe detallar que ahora hay nuevas normas sanitarias y es un costo más al que se había planeado en mayo del 2018.

¿Y ahora qué? Desde la prensa europea aseguran que esta problemática ya fue notificada desde Turquía a las autoridades de la UEFA, que está decidiendo que hacer respecto a eso. Por ahora, una de las posibilidades que más tomaría trascendencia sería quitarle la sede al Estadio Olímpico Atatürk y dársela a otro estadio del Viejo Continente.

El máximo candidato a ser la nueva sede de la final de la Champions League sería el Estadio da Luz de Lisboa, Portugal, y propiedad del Benfica. La diferencia de contagios de Portugal respecto a Turquía es uno de los aspectos que más encanta a las autoridades de UEFA: en Turquía ya se reportaron más de 162 mil casos y casi 4500 víctimas fatales, mientras que Portugal tiene 31 mil contagios con más de mil muertes.

