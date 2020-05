Oficial: la Liga de España volverá el 11 de junio con Sevilla-Betis

Es cierto, el regreso del fútbol de la máxima división de España ya se había confirmado hace un par de días. No obstante, faltaba la oficialización por parte del Gobierno. Bueno, este viernes ya podemos decir con una sonrisa de oreja a oreja que el fútbol, en una de las mejores ligas del mundo y la única a la que tiene a Lionel Messi, tiene fecha y partido de reanudación de la temporada 2019/20.

Mediante un comunicado del Consejo Superior de Deportes (CSD), que está dentro del Ministerio de Cultura y Deporte, confirmó que la Liga Española regresará el 11 de junio con uno de los derbis más importantes que tiene el campeonato: Sevilla vs. Real Betis, que se jugará ene el Ramón Sánchez Pizjuán. Se decidió justamente después de un acuerdo entre Grupo de Contacto (LaLiga Santander y Smartbank y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) junto al propio CSD.

Además, una de las noticias más destacadas es que el comunicado justamente apunta a cuánto se tardará en completar la temporada 2019/20 de LaLiga, que se interrumpió antes de disputarse la Jornada 28. "La última jornada se producirá, previsiblemente y siempre en función de la evolución de la pandemia, el fin de semana del 18 y 19 de julio", agregaron las autoridades del CSD.

¿Y la final de la Copa del Rey?

Como ha sido un tema en cuestión en Italia, donde han puesto a las fechas de la vuelta de las semifinales de la Coppa Italia antes de la reanudación de la Serie A, en España también se ha hablado mucho sobre cuándo se disputará el duelo clave ente el Athletic Club, que ahora no contará más con el histórico de Aritz Aduriz, ante Real Sociedad. No obstante, por ahora la final de la Copa del Rey no tiene fecha y representantes de ambos clubes habían remarcado que debían disputar el partido sí o sí con público. Hoy no tiene fecha.

Así podría ser el calendario (info: Mundo Deportivo)

JORNADA 28

Jueves 11 de junio

22:00 Sevilla-Betis

Viernes 12 de junio

19:30 Athletic-At. Madrid

21:30 Granada-Getafe

Sábado 13 de junio

17:00 R. Sociedad-Osasuna

19:30 Espanyol-Alavés

22:00 Valencia-Levante

Domingo 14 de junio

17:00 Celta-Villarreal

19:30 Leganés-Valladolid

22:00 R. Madrid-Eibar

Lunes 15 de junio

21:30 Mallorca-Barça

JORNADA 29

Martes 16 de junio

19:30 Osasuna-At. Madrid

19:30 Alavés-R. Sociedad

21:30 Levante-Sevilla

21:30 Getafe-Espanyol

Miércoles 17 de junio

19:30 Eibar-Athletic

19:30 Valladolid-Celta

21:30 Betis-Granada

21:30 R. Madrid-Valencia

Jueves 18 de junio

19:30 Barça-Leganés

21:30 Villarreal-Mallorca

JORNADA 30

Viernes 19 de junio

21:30 Espanyol-Levante

Sábado 20 de junio

17:00 R. Sociedad-R. Madrid

19:30 Celta-Alavés

19:30 At. Madrid-Valladolid

22:00 Valencia-Osasuna

22:00 Getafe-Eibar

Domingo 21 de junio

17:00 Athletic-Betis

19:30 Granada-Villarreal

22:00 Sevilla-Barça

Lunes 22 de junio

21:30 Mallorca-Leganés

JORNADA 31

Martes 23 de junio

19:30 Eibar-Valencia

19:30 Alavés-Osasuna

21:30 Valladolid-Getafe

21:30 Levante-At. Madrid

Miércoles 24 de junio

19:30 R. Sociedad-Celta

19:30 Villarreal-Sevilla

21:30 Barça-Athletic

21:30 Betis-Espanyol

Jueves 25 de junio

19:30 Leganés-Granada

21:30 R. Madrid-Mallorca

JORNADA 32

Viernes 26 de junio

21:30 At. Madrid-Alavés

Sábado 27 de junio

17:00 Celta-Barça

19:30 Levante-Betis

22:00 Sevilla-Valladolid

22:00 Villarreal-Valencia

Domingo 28 de junio

17:00 Athletic-Mallorca

19:30 Espanyol-R. Madrid

22:00 Granada-Eibar

22:00 Getafe-R. Sociedad

L unes 29 de junio

21:30 Osasuna-Leganés

JORNADA 33

Martes 30 de junio

19:30 Barça-At. Madrid

21:30 Betis-Villarreal

21:30 Valladolid-Levante

Miércoles 1 de julio

19:30 Alavés-Granada

19:30 R. Sociedad-Espanyol

21:30 Valencia-Athletic

21:30 R. Madrid-Getafe

Jueves 2 de julio

19:30 Eibar-Osasuna

19:30 Mallorca-Celta

21:30 Leganés-Sevilla

JORNADA 34

Viernes 3 de julio

21:30 Villarreal-Barça

Sábado 4 de julio

17:00 Athletic-R. Madrid

19:30 Valladolid-Alavés

19:30 Levante-R. Sociedad

22:00 Granada-Valencia

Domingo 5 de julio

17:00 Celta-Betis

19:30 Osasuna-Getafe

19:30 Espanyol-Leganés

22:00 At. Madrid-Mallorca

Lunes 6 de julio

21:30 Sevilla-Eibar

JORNADA 35

Martes 7 de julio

19:30 R. Sociedad-Granada

19:30 Valencia-Valladolid

21:30 R. Madrid-Alavés

Miércoles 8 de julio

19:30 Celta-At. Madrid

19:30 Getafe-Villarreal

21:30 Barça-Espanyol

21:30 Betis-Osasuna

Jueves 9 de julio

19:30 Athletic-Sevilla

21:30 Eibar-Leganés

21:30 Mallorca-Levante

JORNADA 36

Viernes 10 de julio

21:30 Granada-R. Madrid

Sábado 11 de julio

17:00 Alavés-Getafe

19:30 Valladolid-Barça

22:00 Villarreal-R. Sociedad

22:00 At. Madrid-Betis

Domingo 12 de julio

17:00 Osasuna-Celta

19:30 Leganés-Valencia

19:30 Espanyol-Eibar

22:00 Levante-Athletic

22:00 Sevilla-Mallorca

JORNADA 37

Miércoles 15 de julio

21:30 Athletic-Leganés

21:30 Barça-Osasuna

21:30 Betis-Alavés

21:30 Celta-Levante

21:30 Eibar-Valladolid

21:30 Getafe-At. Madrid

21:30 Mallorca-Granada

21:30 R. Madrid-Villarreal

21:30 R. Sociedad-Sevilla

21:30 Valencia-Espanyol

JORNADA 38

Domingo 19 de julio

21:30 Alavés-Barça

21:30 At. Madrid-R. Sociedad

21:30 Espanyol-Celta

21:30 Granada-Athletic

21:30 Leganés-R. Madrid

21:30 Levante-Getafe

21:30 Osasuna-Mallorca

21:30 Sevilla-Valencia

21:30 Villarreal-Eibar

21:30 Valladolid-Betis

Lee También