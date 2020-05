Principio de acuerdo: Juventus pondría 25 millones y dos jugadores por Semedo

Luego de dos temporadas muy positivas en Benfica, Nelson Semedo terminó dando el gran salto de calidad y convirtiéndose en jugar de Barcelona a mediados del año 2017. Ya en la formación catalana, el laterael derecho portugués que también jugó en Sintrense y Fátima encontró una gran continuidad pero, para muchos, no terminó de convencer en torno a los rendimientos. Por ello comenzó a barajarse la posibilidad de utilizarlo como moneda de cambio para incorporar otros jugadores.

Pensando en la próxima temporada, el equipo actualmente comandado estratégicamente por Quique Setién puso los ojos en Miralem Pjanic, fino y talentoso mediocampista bosnio de Juventus. Sin embargo, la idea de Barcelona es no invertir demasiado dinero en él, por lo que parece haber surgido una posibilidad muy potable para la formación catalana. Sucede que la Vecchia Signora está muy interesada en Semedo y esto facilitaría la cuestión de manera realmente contundente.

La información de 'Sport'.

Según informó este domingo el medio de comunicación español 'Sport', Juventus está dispuesto a desembolsar nada más ni nada menos que 25 millones de euros y dos jugadores para hacerse con los servicios del portugués de 26 años de edad. Además, el mencionado periódico manifestó que ya hay un principio de acuerdo entre los de Quique Setién y los de Maurizio Sarri, por lo que las transferencias en cuestión se encaminaron fuertemente en las últimas horas.

Los dos jugadores que sumaría Juventus a dicha cantidad de dinero son Mattia De Sciglio, lateral que no termina de convencer a Sarri, y el propio Pjanic. De esta manera, Barcelona no solamente concretaría su objetivo de fichar al volante bosnio sino que además se haría con una suma muy importante de dinero pensando en su meta principal que es incorporar a Lautaro Martínez. Por ello, de no mediar mayores imprevistos, la operación podría llevarse a cabo de manera inminente.

Cabe destacar que De Sciglio tiene 27 años de edad y puede desempeñarse por cualquiera de las dos bandas, habiendo jugado la Copa del Mundo de Brasil 2014 con la Selección de Italia y habiendo defendido también la camiseta de otro gigante como Pjanic. Por su parte, Pjanic, de 30 años, disputó el mismo Mundial de Brasil y vistió los colores de Metz, Olympique de Lyon y Roma a lo largo de su carrera futbolística.

Lee También