Real Madrid: Mbappé empieza a forzar la cuerda con PSG

Su Francia derrotó anoche a Alemania en Múnich, aunque parece que no basta para desviar las miradas de su futuro a nivel de clubes. Kylian Mbappé vive momentos definitivos en su carrera, donde su próxima decisión marcara de buena manera cómo será su andar por el fútbol del más alto nivel. En una entrevista con RTL previo al inicio de la Euro, dejó un enigmático mensaje que han confirmado desde España. PSG y Real Madrid, más atentos que nunca a la estrella gala.

"Ahora el PSG no es en absoluto mi prioridad. Mi prioridad es la selección de Francia, es esta Eurocopa. Estoy 100% centrado en la Eurocopa", dijo el futbolista al medio en una nota donde aseguró igualmente que no decide quien viene o no al gigante francés. Con apenas un año de contrato por delante, las declaraciones de Mbappé tienen a Francia en vilo.

Pedrerol habla de un plan para presionar al jeque

El directo del Chiringuito marcó anoche en su programa que el jugador solo desea venir a la capital española y que se manejan todos los escenarios para conseguir esto. Igualmente, puso fecha a lo que puede ser el fichaje de la última década: “Hemos visto ya y sabemos que el verano será largo. Hemos dicho que Mbappé fichará por Real Madrid pese a las declaraciones de Florentino Pérez en este programa pidiendo calma. Creo eso sí, que cada día que pasa la gente tanto en París cómo en España ve posible la operación".

“Ahora si es posible por que Mbappé está haciendo los primeros movimientos sin meterse en un lío pero indicando el camino. En Real Madrid confían que esto se resuelva a mediados de agosto, esperan que Al-Khelaifi llame a Florentino para negociar. También hay que marcar que en caso de que no pueda realizarse el fichaje, desde el club pedirán a Mbappé que dé la cara públicamente y pida frente a los medios que le dejen salir”, finalizaba el periodista sobre los escenarios que manejan en el equipo Merengue para convertir a Kylian Lotin Mbappé en la próxima gran estrella blanca. ¿Llega o no llega?

