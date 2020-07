Zidane volvió a responderle a James: "Está diciendo la verdad, no me molesta"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no piensa lanzar un mensaje victorioso hasta que no haya conquistado matemáticamente LaLiga Santander y, tras un nuevo empate del Barcelona que permitirá al conjunto blanco ampliar la distancia a cuatro puntos si vence al Getafe, afirmó que en esta jornada “no pasará nada definitivo”.

"Nuestra intención es intentar ganar todos los partidos pero no se sabe lo que puede pasar. Tenemos un equipo para intentar ganar. Faltan seis partidos y tenemos que repetirlo hasta el final. Hemos ganado cinco pero no significa nada. Hay que repetir mañana y luego otro", manifestó en una rueda de prensa telemática.

"No sabemos lo que va a pasar mañana, pero aunque ganemos no pasará absolutamente nada definitivo. No va a cambiar nada, vamos a seguir nuestra línea con fuerza y nada más. Tenemos que tener energía ante un rival muy complicado como el Getafe pero buscaremos la solución para ganar el partido", añadió.

Pero una de las consultas al entrenador, en medio de la rueda de prensa, volvió a ser sobre las palabras de James Rodríguez en las últimas entrevistas que ha dado y lejos de mostrar enfado por lo dicho, asegura que entienen completamente lo que dice el colombiano y que no está alejado de la realidad.

Respuesta de #Zidane hoy en conferencia de prensa cuando le preguntan por la entrevista que en esta caso le dio #James @jamesdrodriguez a @rioferdy5 ��⬇️ pic.twitter.com/ZLoD7uiXcR — Miguel Ángel Bautista Safar (@mianbausa) July 1, 2020

"¿Le molesta cuándo lo dice, y esto puede perjudicar la cohesión del grupo?", le preguntaron a Zidane. “No, nada. Él está diciendo la verdad. Sabemos el jugador que es, entonces quiere jugar más y es normal. Yo entiendo. Pero James está aquí, está entrenando. Estamos todos juntos aquí y vamos a seguir hasta el final de esta manera"

