Ricardo Henao dice que la Liga española perdió su esencia y está en decadencia

El fútbol europeo regresó en medio de la actual emergencia que vive el mundo entero. Si bien, la mayoría de torneos del viejo continente ya finalizaron, las esperanzas de varios equipos se mantienen en los campeonatos internacionales en donde han aparecido varias sorpresas.

Este jueves perdió el Atlético de Madrid la posibilidad de instalarse en las semifinales de la UEFA Champions League. Ante ese suceso en ESPN FC debatieron sobre la actualidad de los clubes españoles y allí Ricardo Henao fue bastante crítico.

"El fútbol español ha cedido mucho espacio. No hace mucho la Liga Española era la número uno del mundo. Para muchos, yo me incluyo, no es la segunda liga del mundo", dijo.

EN DECADENCIA



Ricardo Henao: "Hoy la Liga española ni siquiera es la segunda liga del mundo"

Henao remarcó el bajo rendimiento que han exhibido los clubes del territorio ibérico y sostuvo que en esta temporada el Real Madrid se ganó el campeonato debido a las falencias que presentó el Barcelona sobre el tramo final de la temporada.

"En Alemania usted encuentra un nivel del Bayern superlativo. En Italia usted encontraba dos o tres equipos muy buenos, pero en España usted dice es que el Real Madrid gana porque flaquea y da ventajas", fue la comparación que el periodista hizo sobre las otras ligas importantes del viejo continente.

