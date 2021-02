Koeman sigue enojado y disparó contra el VAR: "Es penal, no es tan complicado"

El choque de ida entre Barcelona y Sevilla por la Copa del Rey dejó muchísima tela para cortar y el penal no cobrado a Jordi Alba fue el tema más polémico de esa noche.

En esa jugada, el árbitro Mateu Lahoz optó por sancionar la infracción fuera del área, pese a que parececía que había sido adentro. Otros acusan que ni siquiera fue falta de Suso y que por eso el VAR decidió no intervenir.

Lejos de mostrarse más frío, Ronald Koeman volvió a referirse al partido del pasado miércoles y siguió apuntando contra la decisión de la terna arbitral: "Es penalti, y además hay una imagen que el árbitro dice 'es falta pero afuera'. Es verdad que había falta pero fue adentro".

Luego llegó el turno de la crítica hacia los asistentes de video: "No entiendo por qué el VAR no entra, porque todo el mundo ha visto que la falta fue adentro. El árbitro dijo que fue falta, y el VAR tenía que corregir y decirle que fue adentro. No es tan dificil, para mí".

Para cerrar el tema, el entrenador del Barça intentó ponerle paños fríos a la situación: "Ellos se pueden equivocar, ningún problema. Pero hay que poner la cara".

Mientras tanto, Barcelona buscará volver al triunfo enfrentando al Alavés por LaLiga, en un encuentro que se disputará mañana en el Camp Nou.

