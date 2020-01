Sabe que lo quiere Barcelona y dijo: "Me honra que hayan hecho una oferta"

Si hay que hacer un fichaje en el mercado de invierno europeo, de cara a la segunda mitad de la temporada en curso, pocos imaginaron cuál iba a ser la elección de Barcelona, ya que se fue a buscar a su refuerzo por fuera de las grandes ligas.

El apuntado no es otro que Dani Olmo, futbolista que hizo escuela en La Masía y que desde hace poco más de cuatro años milita en el Dinamo Zagreb de Croacia, donde con apenas 21 años se ha convertido en una suerte de ídolo de los aficionados.

Fue el propio futbolista, que el pasado noviembre debutó en la Selección de España y convirtió un gol ante Malta, quien reconoció en una entrevista la existencia de negociaciones entre Barcelona y su actual equipo.

“Me hace feliz que los rumores se hayan convertido en una propuesta concreta y que el Barça se replantee la posibilidad de hacerme volver a casa. Pasé seis años en la Masia y me enseñaron valores para toda la vida”, le dijo Dani Olmo a L'Esportiu.

Y respecto a sus objetivos personales, agregó: “Mi objetivo es ir a la Eurocopa. Y se me hará difícil si en los próximos seis meses si sólo juego una competición menor, como la de Croacia. Quiero dar un paso adelante. Y no sólo para ir a la Eurocopa, también para seguir mejorando".

Dani Olmo no tuvo ningún problema, entonces, en blanquear el deseo de volver a ser culé, ahora como jugador del primer equipo. Por si para alguno no hubiese quedado claro, concluyó: "No es que me esté ofreciendo, es que me veo preparado para dar un paso adelante en mi carrera”.

