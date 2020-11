Khedira se quiere ir de la Juventus y le mandó un mensaje al Tottenham de Mourinho

Si hay carreras irregulares, la Sami Khedira es uno de los mayores ejemplos de ello en los últimos años. Explotó de juvenil a indiscutido en el Stuttgart, Real Madrid lo compró por 14 millones de euros y ganó siete títulos, incluida la Champions League de Lisboa en 2014. Sí, el mismo año en que fue campeón del mundo con Alemania.

Sin embargo, como le pasó en la Casa Blanca, Khedira ha ido de mayor menor también en la Juventus, a donde llegó gratis y ahora hasta se podría ir por la misma vía.

El alemán tiene contrato hasta mediados del 2021, pero quiere jugar cuando antes y de la mano de Andrea Pirlo no lo está haciendo. Para la Vecchia Signora, es dejarlo ir gratis y negociarlo en el próximo mercado de pases.

En una entrevista con Sky Sports Alemania, Khedira dejó en claro cuál es su objetivo para los próximos meses: "Cuando era niño siempre fue un sueño convertirme en jugador de la Premier League".

Además, agregó sobre José Mourinho, quien hoy dirige en Tottenham pero que lo conoce del Real Madrid: "Me gusta mucho su personalidad, es siempre honesto, directo, claro, es un gran entrenador. Mucha gente dice que es demasiado defensivo pero es un ganador, es un campeón entre los entrenadores".

Por último, sentenció sobre The Special One: "Disfruté mucho trabajar con José, pero hay muchos entrenadores con los que me gustaría trabajar. Nunca más le diría que no a Mourinho, pero no es el único con el que me gustaría volver a trabajar".

