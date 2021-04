Si Neuer es el mejor arquero del mundo, es por esto: vean el mano a mano con Neymar

Manuel Neuer siempre tiene credenciales para discutir en los debates de quién es el mejor arquero del mundo en la actualidad. Y las tiene desde hace más de siete años.

Este martes en el Parque de los Príncipes, el arquero del Bayern Múnich debió aparecer desde el primer tiempo contra Paris Saint-Germain por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

En los primeros minutos, Neuer le tapó rápidamente un mano a mano a Neymar, quien encontró el rebote de una gambeta que no le salió como él esperaba. No obstante, de ese mano a mano no va la nota.

Sino del que pasó casi a la media hora, de una jugada con mucha paciencia que PSG provocó desde el fondo y contempló su mejor obra: el contragolpe.

Neymar asistió a Ángel Di María, este a Kylian Mbappé y el francés dejó mano a mano a Neymar contra Neuer. ¿Quién ganó? Sí, el alemán.

Casi en la puerta del área, el del Bayern salió y le achicó todo el arco para mantener su valla invicta. ¡Atajadón!

