Toma nota, Lavecchia: terrible errado de Nélson Oliveira para AEK Atenas

Los futboleros solemos esperar con muchas ansias el fin de año. ¿Regalos? ¿Familia? Nada de eso.

Es que, al menos en Argentina, se conserva la costumbre de quedarse horas y horas frente a la TV viendo los especiales de fin de año.

Emitidos por TyC Sports y conducidos por Fernando Lavecchia, se han vuelto una religión en las mesas de todo el país tanto el 24 como el 31.

Aún no ha habido confirmación acerca de si se hará o no este particular 2020, pero por las dudas ya tenemos material para enviarle a la producción.

Ocurrió en el partido de esta tarde entre AEK Atenas y Sporting Braga, correspondiente a la UEFA Europa League.

El conjunto griego cayó y ya no tiene chances de avanzar, pero encima el pobre Nélson Oliveira falló un tanto que podría haber cambiado el transcurso del juego. ¡Anotala, Fernando!

