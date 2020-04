Un alto directivo del Barcelona habría dicho que es imposible fichar a Neymar

Paulo Dybala en la temporada 2014/2015 con el Palermo: ⚽ 35 partidos. �� 13 goles. �� 10 asistencias. �� 21 años. . La temporada en la que Dybala, después de ascender de la Serie B, se transformó en un jugador de elite y llamó la atención de la Juventus, quien lo compró por 40 millones de euros ��

