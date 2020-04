Vergüenza absoluta: médica denunció que le pintaron "rata contagiosa" en su auto

En pos de brindarle un poco de apoyo a quienes actualmente le están poniendo el pecho a las balas y exponiéndose directamente a contagiarse con el coronavirus, muchos ciudadanos del mundo se pusieron a disposición de médicos para ayudarlos en su vida cotidiana. Desde compras hasta pequeños favores, el planeta se unió para mimar un poco a los verdaderos héroes de la batalla que el planeta está librando contra el COVID-19.

Sin embargo, de forma más que inexplicable, otros optaron por ponerse en contra de los profesionales al pedirles que abandonen sus respectivos hogares dado que pueden llevar el virus al edificio en el cual viven los vecinos.



Una médica ginecóloga de Barcelona se ha encontrado este mensaje pintado en su coche cuando ha bajado al garaje comunitario de su urbanización para ir a trabajar a su hospital... Desde #EFEsalud denunciamos esta indignidad humana y apoyamos a [email protected] [email protected] profesionales [email protected] pic.twitter.com/EnFVe2ZoyR — EFEsalud (@efesalud) April 14, 2020

Algo bastante parecido fue lo que le tocó vivir a la ginecóloga española Silvana Bonino, quien en las últimas horas protagonizó un momento más que incómodo y doloroso.

Silvana, transitando un día de vida normal más, se percató en el estacionamiento de su edificio que a su automóvil se le había pintado la frase "rata contagiosa". Como si fuese poco, a los pocos instantes ella constató que dos de sus cubiertas habían sido pinchadas por un agresor desconocido.

La profesional, denunciando ante los micrófonos de EFE que su auto fue vandalizado con pintadas y pinchazos a sus cubiertas, afirmó: "Al principio, no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque".

Anunciando que realizó la correspondiente denuncia ante los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, la profesional agregó: "Lo que me da más miedo es que es un vecino, porque es un parking privado".

La doctora, que se llama Silvana Bonino, ya ha denunciado los hechos ante los @mossos, que están investigando. La Dra. Bonino está, en estos momentos, asistiendo a una mujer para que dé a luz a su bebé, una nueva vida que es la esperanza cierta de la Humanidad... — EFEsalud (@efesalud) April 15, 2020

Lee También