Video: la insólita expulsión de Edson Álvarez en Ajax vs Vitesse

Por la tercera jornada del torneo Eredivisie 2020/21, el Ajax vencía como local 1-0 al Vitesse en un partido completamente controlado para los dirigidos por Erik ten Hag gracias al gol de Quincy Promes. Sin embargo, la noche se les empezó a complicar justo instantes antes de que el árbitro indique el final del primer tiempo.

A los 43 minutos, Edson Álvarez fue a luchar por un balón y lo recuperó. Su rival quedó tirado en el piso y, de manera casual, apenas lo pisó en el talón. En el video se puede ver como el mexicano ni siquiera le va con fuerza y cuando se apoya en el elemento de Vitesse, saca el pie rápidamente.

Edson Álvarez, indignado tras recibir la roja directa (Getty Images)

Sin embargo, esto pareció importarle poco al silbante del partido. Después de revisar la jugada en el VAR, decidió mostrarle la roja directa al exfutbolista del América. Éste no podía creer la decisión tomada por el colegiado, intentó convencerlo de que la jugada no era para expulsión, aunque no le sirvió de nada.

Edson Álvarez, así, se fue indignado a los vestidores antes de tiempo. Su equipo sufrió el jugar con uno menos y la visita encontró el empate a los 11 minutos del complemento a través de Riechedly Bazoer, aunque un rato después el Ajax reaccionó y lo terminó ganando 2-1 por Antony Matheus dos Santos.

Con este resultado, los de Ámsterdam se colocan como líderes del campeonato con 9 puntos de 9 posibles. En la próxima jornada visitarán al Groningen el domingo 4 de octubre a las 05:15hs de México, en donde no podrá dar el presente Edson.

