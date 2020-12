Xavi saca a la luz el mensaje que Casillas le envió luego de sufrir un infarto

El primero de mayo del 2019 el mundo fútbol se paralizó al enterarse de una noticia que dejó helados a todos sus fanáticos: Iker Casillas, por aquel entonces aún arquero de Porto, había sufrido un infarto. Afortunadamente, el poco tiempo se supo que el estado de salud del español se había normalizado luego del susto inicial.

En las útlimas jornadas, a través del cuarto capítulo del documental "Colgar las alas", Xavi Hernández, quien supo compartir un sinfín de convocatorias de la Selección de España junto a su amigo, reveló la conversación surrealista que mantuvo con el ex Real Madrid a poco de recibir la contundente noticia.

El ex hombre del Barcelona, rememorando aquellos momentos de angustia en los que no se sabía mucho sobre el estado de salud de Casillas, manifestó: "Estoy en casa y me entran mensajes que a Iker le dio un infarto". "Veo que está conectado en Instagram y le escribí: "Iker, dime solo que estás bien", añadió, confesando que la respuesta del portero le transmitió bastante tranquilidad.

Sacando a la luz una réplica insólita por parte de su compañero, que hace instantes había sufrido un infarto, Xavi completó: "Me contesta cachondo. Me pone 'Pelopo, que estaba así', y el emoji de la calavera".

