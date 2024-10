Iker Casillas contra Rodri por el Balón de Oro: "Es una absurdez"

El madridismo sigue indignado por lo que fue el resultado del Balón de Oro 2024, el cual, hasta el lunes 28 de octubre (jornada que se desarrolló la gala en el Teatro du Chatelet de París) al mediodía lo tenía a Vinícius Júnior como el principal candidato para ganarlo. No obstante, todo cambió de un momento a otro y Rodri Hernández se quedó con el prestigioso premio.

Tal desenlace sigue dando tela para cortar. La Casa Blanca tiene pensado tomar distancia tanto con France Football como con la UEFA, al mismo tiempo que diferentes figuras del fútbol se proclaman al respecto mediante las redes sociales y los medios de comunicación.

Entre ellos, Íker Casillas , que a pesar de ser un emblema de la Selección de España, su lado madridista le tiró más y lanzó unas declaración con la que le disparó con munición pesada al Balón de Oro, a su organización y, sorpresivamente, también a Rodri, quien hoy es la figura más representativa de la Roja.

“A mí me parece un premio que es una absurdez . No tiene criterio alguno, no sé quién narices los elige ni quién los vota” , expresó el ex portero del Real Madrid , que además amplió: ”Ya me da igual que luego me expliquen quiénes son los que votan, si son los capitanes, seleccionadores o el presidente de Malasia. No me parece coherente” .

Íker Casillas, junta a otras figuras, en la ceremonia del Balón de Oro en su época como portero del Real Madrid.

Pero eso no fue todo. A raíz del ganador, declaró: ”Si tienes que dárselo a un español, en todo caso se lo tienes que dar a Carvajal. Rodri lleva lesionado mes y pico. No hay criterio, no hay algo que muestre en qué se basan”. Y para cerrar, aprovechó y le tiró un palito a Lionel Messi, quien se adjudicó las estatuillas en el mejor momento de la Selección de España en la historia: ”Tampoco entiendo como en la época del 2008 al 2012, ningún español fuese Balón de Oro, y más encima cuando ganamos el Mundial”.

Publicidad

Publicidad

ver también Así se enteró Real Madrid que Vinícius no ganaría el Balón de Oro: Carlo Ancelotti, la pista clave

Rodri le aportó a España su segundo Balón de Oro

Rodri Hernández se adjudicó el Balón de Oro por lo hecho con el Manchester City, con quien fue campeón de la Premier League, y con el combinado nacional, con el que se coronó en la Euro de Alemania. De esta forma, le aportó a España su segundo Balón de Oro. El primero lo consiguió Luis Suárez en 1960. Asimismo, France Football le computa al país de la Península Ibérica dos Balones de Oro más que fueron los que ganó el argentino nacionalizado español Alfredo Di Stéfano en 1957 y 1959.

Real Madrid y Barcelona siguen siendo los dos equipos con más Balones de Oro de la historia

Real Madrid y Barcelona siguen siendo los dos clubes con más Balones de Oro en la historia con 12 cada uno. Les siguen AC Milan y Juventus con 8, Bayern Munich con 5, Manchester United con 4 e Inter de Milán, Dinamo de Kiev y Hamburgo con 2.