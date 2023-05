El 11 de junio del 2010 se encuentra grabado en la memoria de toda España. Johannesburgo recibía a La Roja en una final de la Copa del Mundo donde finalmente hubo premio para una generación irrepetible y donde no solo el tanto de Andrés Iniesta se encuentra en la memoria de todos. Iker Casillas, artífice de una hazaña que sigue viva en el recuerdo, se une a Legends y entrega aquella armadura con la que conquistó el planeta.

Nos trasladamos hasta el centro de la capital española para seguir viendo en primera persona como camina ese proyecto con más de 5.000 piezas únicas, con reliquias que han sido utilizadas por figuras como Lionel Messi, Diego Armando Maradona o Eusebio y que estará presente para todos en pleno corazón de Madrid. La apertura, cada vez más cerca.

Y uno de los que se suma como refuerzo de último minuto no es otro que un Iker Casillas que asistió a la sede del proyecto comandado por Marcelo Ordás para hacer entrega de la que fuese su camiseta en aquella victoria ante la Holanda de Wesley Sneijder o Arjen Robben en pleno invierno sudafricano allá por el 2010. El coleccionista argentino, orgulloso de contar con el ‘Santo’ en Legends, The Home of Football: “Iker fue, es y será el mejor en lo suyo. Y su legado debe quedar por siempre como un patrimonio cultural de los españoles y del fútbol mundial. Nosotros desde LEGENDS nos comprometemos a inmortalizar este legado para siempre”.

Palabras sobre Real Madrid

“Si hay un momento en mi vida como jugador que tengo grabado en la mente y en el corazones esa final, de ahí que la camiseta que lucía durante el partido tenga tanto valor para mí. Me enorgullece que ahora todos los visitantes de Legends puedan contemplarla, así como la medalla de Campeón del Mundo, y rememorar aquel día”, palabras del ex portero del conjunto blanco en un evento seguido en primera persona por Bolavip y que supone el inicio del fin pensando en la apertura del edificio.

Pero también hubo tiempo para consultar a Casillas sobre la eliminación del Real Madrid a manos del Manchester City hace unas horas el Etihad. En medio de una oleada de críticas y señalamientos, el guardameta pidió calma y recordar lo vivido: “Para los madridistas es un palo tremendo, pero yo creo también que se han hecho cosas muy buenas durante estos últimos años como para que después de un partido así haya unas críticas feroces. Todo lo contrario, yo estoy orgulloso del equipo y de los últimos 11 años, que creo que han sido 9 o 10 semifinales, unos octavos y unos cuartos”.

“Y lo que hay que hacer, desde hoy, es pensar ya en el año que viene porque el fútbol da revanchas. Lo dijo ayer Guardiola, que llevaba un año esperando este partido para olvidar lo del año pasado. Quién es jugador de fútbol ya empieza a pensar que el fútbol puede dar revanchas otra vez”, cerraba un Iker Casillas que se suma al sueño de Legends y cuya tanto camiseta como guante de oro o medalla de ganador en la Copa del Mundo del 2010, se encontrará a la vista de todos por Madrid.