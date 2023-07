Fueron dos jugadas determinantes porque claramente si no despejaban el peligro la historia hubiera sido diferente. Tanto la atajada de Iker Casillas a Arjen Robben en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 como la del Dibu Martínez a Randal Kolo Muani en el Mundial de Qatar 2022 están, sin dudas, entre las intervenciones de porteros más destacadas de la historia de las definiciones del certamen más importante del planeta.

¿Pero cuál es la mejor? Es difícil establecerlo, pero lo cierto es que la del guardameta argentino parece ser sensiblemente más relevante por el momento y por cómo ocurrió. En otras palabras, si hubiera sido gol la Scaloneta prácticamente no hubiera tenido tiempo de empatar el encuentro (habría sido el 4 a 3 para Francia), pues la situación en cuestión se desenvolvió pasados los tres minutos de adición del segundo tiempo suplementario.

Estos factores fueron tenidos en cuenta por Iker Casillas que, en una conversación con la señal CGTN Sports, comparó su tapada a Arjen Robben en el España vs. Países Bajos del 11 de julio del 2010 en el Soccer City de Johannesburgo con la del Dibu Martínez a Randal Kolo Muani en el Argentina vs. Francia del 18 de diciembre del 2022 en el Estadio Lusail de Doha.

”Indudablemente la parada de Emiliano en el último Mundial fue decisiva, ¿no? Tras una parada en el último segundo, donde hace que luego vayas a penaltis. Yo creo que eso es lo bonito que tiene. Al final un evento tan importante como es una Copa del Mundo tiene esos instantes, esos momentos mágicos y la gente se acuerda un poco de cada mundial, de cada situación de la que en tu momento, en tu niñez, te acuerdas”, señaló el exarquero del Real Madrid y del Porto.

En esa misma línea, Casillas agregó: ”Son dos paradas diferentes porque en la de Emiliano es mucho más rápido todo. Es una jugada que no te esperas. En cambio la de Robben yo sí me la espero porque al principio no sé dónde viene el jugador, pero luego tiene más tiempo para poder pensar. Yo creo que para él y para mí, afortunadamente, y para Argentina y para España, tuvimos la fortuna de estar ahí en ese momento”.