Xavi dio positivo de coronavirus

En tiempos de redes sociales, son muchos los futbolistas o personajes cercanos al fútbol que comunican noticias importantes en sus cuentas oficiales. Hoy le tocó a Xavi, el actual técnico del Al Sadd.

El exfutbolista de Barcelona comunicó en su cuenta de Instagram que dio positivo de coronavirus. "Hoy no podré acompañar al equipo en la vuelta a la competición oficial. En mi lugar y a la cabeza del staff técnico estará David Prats", empezó en su relato.

Y explicó: "Hace unos días y siguiendo el protocolo de @qsl di positivo en el último test COVID19 que me realizaron. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero, siguiendo el protocolo, aislado hasta que lo haya superado. Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca. Agradezco a todas las autoridades y en especial a los responsables de @qsl, @qfa y de @alsaddsc el poner a nuestra disposición todos los medios para una detección precoz que evite mayores contagios y garantice un desarrollo normal de la competición".

"Un abrazo y nos vemos pronto en los campos de fútbol", cerró el futbolista que logró ser campeón del mundo con la Selección de España en el Mundial de Sudáfrica 2010.

¡Fuerza, crack!

+ El posteo en Instagram:

