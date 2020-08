Xavi le cerró las puertas a la posibilidad de ser DT del Barcelona

Poniéndole fin a un ciclo de amor que duró dos décadas junto al club con el que logró darse a conocer y convertirse en uno de los jugadores más destacados del planeta, Xavi, a mediados del año 2015, tomó la decisión de salir del Barcelona e ir en busca de nuevos objetivos a otra parte del mundo. Optando por llevar su futbol a Qatar, el elemento en cuestión no tardó en destacarse allí.

Ya retirado y habiendo tomando el mando del banco de suplentes del Al-Sadd, el ex hombre Blaugrana no tardó en posicionarse en el radar de la institución de la Liga Española para hacerse cargo del primer equipo. El ex deportista, agradeciendo la propuesta, tomó la decisión de rechazar la misma hace unos pocos meses antes que Quique Setién sea confirmado como nuevo DT.

En diálogo con El País, Xavi, exteriorizando que a su criterio aún no es momento de tomar el mando del Barcelona, manifestó: "No creo que sea ahora, no. En enero les dije que no era el momento, y ahora no me han contactado. Como culé les deseo lo mejor".

Dejando en claro que el actual DT del cuadro Culé y la filosofía del mismo son de su agrado, Xavi continuó: "Respeto mucho a Quique Setién, tiene un manual de juego muy parecido a lo que el Barça necesita, que es el cruyffismo, otra cosa es que los resultados acompañen".

Saltando a un análisis más general del presente de Lionel Messi, el ex futbolista se sacó el sombrero ante el nivel desplegado por parte del argentino con el correr de los años y marcó: "Messi necesita al Barça, y el Barça necesita a Messi. Tienen que hacerle feliz, porque con Leo Messi contento ganarán mas títulos. Mantengo una gran amistad con él, le respeto mucho. Es un animal competitivo, siempre quiere ganar, y desde hace diez años es el mejor futbolista del mundo".

Lee También