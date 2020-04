¿Y Lautaro? Barcelona contactó a uno de los máximos goleadores de la temporada

La novela de Lautaro Martínez parece estar lejos de terminar. Desde Inter tienen esperanza a retenerlo, pero Barcelona también lo tiene entre ceja y ceja y es una de las máximas prioridades para el próximo mercado de pases. Igualmente, ningún fichaje es fácil y menos uno que tiene como cláusula de rescisión 111 millones de euros y el club poseedor de su pase está negado a dejarlo ir por menos.

Mientras tanto, desde España reportan que el club azulgrana tiene otras alternativas por si el fichaje del delantero argentino no termina en buen puerto. Para mala fortuna del jugador de la Selección Argentina, los interés pasan rápido en Barcelona, que estaría detrás de una de las máximas promesas, por no decir actualidades, que tiene la Selección de Alemania de Joächim Low.

En la portada de este viernes, Mundo Deportivo tituló: "Contacto con Werner". Aseguran que Éric Abidal, secretario técnico deportivo del Barcelona, y Ramon Planes, adjunto secretario técnico del primer equipo, se reunieron con el padre de Timo Werner, la gran estrella alemana del RB Leipzig. Es una de las figuras de la Bundesliga y además marcha quinco en la lucha por la Bota de Oro con 21 goles en lo que va de la temporada 2019/20.

El medio catalán informó que dicha reunión se dio antes del parate por el coronavirus. "Hay buena sintonía del club azulgrana pero el jugador tiene más ofertas que estudiar", informan. Una de las propuestas que tendría entre manos sería la del Liverpool. En las últimas horas, desde Inglaterra, precisamente en Sky Sports detallaron que desde el cuerpo técnico de Jürgen Klopp lo siguen desde cerca.

Por otro lado, Mundo Deportivo agregó que: "El 9 argentino es la primera opción pero el Barça maneja otros nombres: Abraham (Chelsea), Isaak (Real), David (Genk) y Osimhen (Lille)". Está claro que el Toro hoy se perfila como el suplente perfecto para Luis Suárez y que en algunas temporadas hasta podría quedarse con la titularidad. No obstante, su cláusula de rescisión no es barata y hacer una inversión de 111 millones de euros apenas después de salir de una crisis como la del coronavirus no sería nada sencillo.

Lee También